Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) "Оранта" у 2010 році отримала 8,57 млн. грн. прибутку проти 236,97 млн. грн. збитку у 2009 році.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи компанії у 2010 році зменшилися на 3,6% - до 1 млрд. 154,47 млн. грн., основні засоби виросли на 0,3% - до 279,2 млн. грн., довгострокові фінансові інвестиції зменшилися на 1,4% - до 257,729 млн. грн., сумарна дебіторська заборгованість виросла на 40% - до 213,577 млн. грн. грошові кошти і їх еквівалент зменшилися на 34% - до 228,167 млн. грн., власний капітал виріс на 3,4% - до 801,922 млн. грн.

Також повідомляють, що за рік чисельність співробітників компанії зменшилася на 9,8% - до 7 338 осіб.

Довідка УНІАН. НАСК "Оранта" заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія носила назву "Укрдержстрах".

Загальний збір страхових платежів компанії за підсумками січня-вересня 2010 року склав 465,3 млн. грн., страхові виплати - 218,9 млн. грн.

На 10 серпня 2010 року казахстанський "БТА Банк" спільно з дочірньою організацією "БТА Сек’юрітіс" (Казахстан, м. Алмати) володів 35,17% акцій НАСК "Оранта". Компанії "Беквуд Холдингс Лімітед" належать 13,46% акцій. Інші акціонери НАСК "Оранта" володіють менше ніж 10% акцій компанії.