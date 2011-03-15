Верховна рада схвалила у другому читанні антикорупційний законопроект

Верховна Рада України cхвалила у другому читанні проект закону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 330 народних депутатів з 409, зареєстрованих в сесійній залі.

Схвалення законопроекту підтримали фракції більшості - Партії регіонів, КПУ, Народної партії та група "Реформи заради майбутнього", а також частина фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.

Три статті та прикінцеві положення законопроекту були скеровані на повторне друге читання. Після їх розгляду та схвалення законопроект буде винесено на розгляд та ухвалення в цілому.

Прийнятий законопроект чіткіше визначає коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Так, до числа таких суб’єктів додатково включені голова, заступник голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, члени Вищої ради юстиції, члени Центральної виборчої комісії.

Таким чином, до кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення законопроект відносить Президента України, голову Верховної Ради, його першого заступника та заступника, прем`єр-міністра України, першого віце-прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністрів, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів, та їх заступників, голову Служби безпеки України, генерального прокурора, голову Національного банку України, голову Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АРК, депутатів місцевих рад тощо.

Законопроект також встановлює обмеження (використання службового становища, одержання подарунків, роботи близьких осіб, фінансового контролю) для посадових осіб, юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

У проекті запроваджується положення, яке визначає конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. У проекті передбачається обов’язок вжиття особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, заходів з недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Така особа також зобов’язується повідомити безпосереднього керівника (у разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки такої особи, про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею своїх посадових обов`язків.

Крім того, законопроект захищає гарантоване Основним Законом право на свободу зайняття підприємницькою діяльністю і виключає фізичних осіб-підприємців із числа тих, хто може бути притягнутий до відповідальності за корупційні правопорушення.

Законопроект також конкретизує умови, коли на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах можуть поширюватись обмеження, встановлені антикорупційним законодавством. Таким чином, обмеження, передбачені проектом закону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", поширюватимуться на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах лише під час виконанням ними своїх функцій.

Цей законопроект чітко визначає коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. До їх числа віднесені: Президент України, Верховна Рада, Кабінет міністрів, а також органи державної влади у межах повноважень, визначених законом. При цьому координація реалізації органами виконавчої влади антикорупційної стратегії, яка визначається Президентом України, здійснюється у порядку, встановленому законом, спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики. Такий орган створюється (визначається) Президентом України. Координація діяльності правоохоронних органів здійснюється Генеральним прокурором та підпорядкованими йому спеціалізованими прокурорами.

У проекті закону передбачається, що органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатні майно та послуги. Цим законопроектом визначено правовий режим дарунка (пожертви). Крім того, передбачено вичерпний перелік випадків, коли отримання дарунка забороняється. Так, згідно зі статтею 718 Цивільного кодексу України, дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Запропонована норма встановлює заборону, зокрема, на дарунки від юридичних і фізичних осіб за рішення, які приймаються в їх інтересах, а також коли особа, яка дарує дарунок, є підлеглою особою. Заборона також поширюється на всі випадки одержання дарунка у зв’язку з використанням особою службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Дозволяється отримання дарунка, вартість якого не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати. При чому обмеження у вартості дарунка не поширюється на дарунки, які даруються близькими особами, а також на випадки одержання загальнодоступних знижок на товари, послуги, загальнодоступних виграшів, призів, премій, бонусів. Новелою даного законопроекту є те, що дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави, як дарунки для державних органів або органів місцевого самоврядування є, відповідно, державною чи комунальною власністю. Таким чином, усі отримані посадовою особою дарунки повинні бути передані державі або органу місцевого самоврядування. У разі порушення цього правила дії посадової особи можуть розцінюватись як привласнення державного майна. У такому випадку особа притягується до кримінальної відповідальності у визначеному кримінальним законодавством порядку.

Цим законопроектом встановлюються обмеження мати у безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв`язку з виконанням повноважень близьким особам. Це обмеження стосується Президента України, голови Верховної Ради, його першого заступника та заступника, прем`єр-міністра України, першого віце-прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністрів, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів, та їх заступників, голови СБУ, генерального прокурора, голови НБУ, голови Рахункової палати, Уповноваженого ВР з прав людини, голови Верховної Ради АРК, голови Ради міністрів АРК тощо.

Законопроектом передбачається пряма заборона відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію.

Передбачається також ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, - єдиної бази даних, у якій зосереджуватимуть відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.