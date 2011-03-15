Усі видатки Держбюджету-2010 виконано у повному об’ємі - Ярошенко

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що витрати Державного бюджету минулого року виконано у повному об'ємі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час звіту про виконання Державного бюджету України за 2010 рік.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, у 2010 році надходження до бюджету збільшилися на 22,6% і виконання планового показника склало 108% проти 85,5% у 2009 році.

Крім того, додав міністр, на третину зросли надходження загального фонду Державного бюджету.

"Витрати Державного бюджету виконані у повному об'ємі, що більше на чверть, ніж у 2009 році", - сказав він.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, повністю профінансовані захищені статті і пріоритетні витрати загального фонду Держбюджету.

Міністр фінансів підкреслив, що найбільше зросли соціально значимі витрати, зокрема, соцзахист і соцзабезпечення - на 35%; освіта, охорона здоров'я, фізичний розвиток - 24%, ЖКГ - у 2,7 разу. Міністр запевнив, що істотно зросли і витрати на оборону - 17%, на економічну діяльність - 8%.

"Уряд також забезпечив стримування дефіциту держбюджету у рамках певного граничного показника. Дефіцит держбюджету склав 45,8 млрд. грн.", - додав Ф.ЯРОШЕНКО.

У той же час голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО сказав, що згідно з проведеною експертизою, ні витратна, ні прибуткова частина державного бюджету за 2010 рік не виконана.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання Державного бюджету України за 2010 рік з прибутками у розмірі 240 млрд. 615,2 млн. грн., витратами - 303 млрд. 588,7 млн. грн., дефіцитом - 64 млрд. 265,5 млн. грн..

Відповідне розпорядження №131 від 14 лютого розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, за 2010 рік об'єм повернення кредитів склав 3 млрд. 427 млн. грн., надання кредитів - 4 млрд. 719 млн. грн.

Схвалений звіт має бути наданий до Верховної Ради, Рахункової палати і Президентові України.

Нагадаємо, що, за даними Міністерства фінансів, дефіцит бюджету-2010 майже 64,266 млрд. грн., у 1,8 разу більше, ніж у 2009 році. Цей дефіцит на 52%, або на 18,578 млрд. грн. перевищив показник граничного дефіциту, який був встановлений Законом "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Водночас, у Мінфіні зазначають, що згідно зі статтями 25 і 75 цього Закону уряд мав право збільшувати граничний показник дефіциту на суму випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ минулих років і на поповнення статутного фонду Державної іпотечної установи Україна (ДІУ) відповідно.

Випуск ОВДП для погашення протермінованої заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ у 2010 році склав 16,436 млрд. грн., а для поповнення статутного фонду ДІУ - 2 млрд. грн.

З урахуванням корекції, відповідно до статей 25 і 75 Закону про Державний бюджет на 2010 рік, граничний показник дефіциту бюджету дорівнював 72,531 млрд. грн.