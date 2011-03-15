Опозиція наполягатиме на призначенні нового голови Рахункової палати - Томенко

Опозиція наполягатиме на призначенні нового голови Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що вже "більше трьох місяців голова Рахункової палати (йдеться про Валентина СИМОНЕНКА - УНІАН), який повторно обраний на цю посаду, знаходиться там незаконно".

М.ТОМЕНКО зазначив, що головою Рахункової палати має бути обраний представник опозиції. За його словами, якщо головою Рахункової палати буде обраний представник влади, то "ми отримуватимемо такі звіти, де усе виглядатиме надзвичайно щасливо, і усі люди живуть щасливо".

М.ТОМЕНКО сказав, що хотів знайти в Україні хоч би одну людину, яка у 2010 році стала жити краще, і йому вдалося знайти трьох таких осіб, оскільки у ЗМІ пройшла інформація, що до списку мільярдерів додалося ще троє українців.

"Тобто, минулого року три людини стали жити краще", - сказав М.ТОМЕНКО.

У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сказав, що на цей час ще остаточно не визначена кандидатура на посаду голови Рахункової палати. "Ми працюємо у цьому напрямку, кандидатури різні розглядаються, але кінцеве рішення з цього питання не прийняте", - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2010 року закінчився семирічний термін перебування на посаді голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, який удруге був призначений на цю посаду постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року.