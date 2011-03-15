Рахункова палата: бюджет втрачає своє призначення основного фінансового документа

Державний бюджет України втрачає своє призначення основного фінансового документа країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО під час розгляду у Верховній Раді звіту про виконання Держбюджету за 2010 рік.

"Бюджет втрачає своє призначення основного фінансового документу країни, концентрованого вираження економічної політики держави, і стає елементарною прибутково-витратною касою з роздачі бюджетних коштів", - сказав В. СИМОНЕНКО.

За його словами, останніми роками ігнорується порядок підготовки, затвердження і звіту про Держбюджет, який передбачений Конституцією України та іншими законодавчими актами країни. Зокрема, В. СИМОНЕНКО сказав: "Держбюджет на поточний рік прийнятий з грубими порушеннями і не як збалансований документ, а як новорічний подарунок під ялиночку".

Серед проблем, які існують сьогодні у бюджетній сфері, В. СИМОНЕНКО назвав те, що Верховна Рада передала уряду частину своїх повноважень. Зокрема, уряд може самостійно проводити корекцію дефіциту Держбюджету, граничного об'єму державного боргу, об'єму державних запозичень, а також зміну напряму державних витрат. Однією з найважливіших проблем В. СИМОНЕНКО назвав обмеження основної функції Верховної Ради - контрольної. За словами голови Рахункової палати, кожна третя бюджетна гривня використовується з порушенням законодавства або неефективно.

Він також сказав, що Рахункова палата виступає за негайний перегляд усіх 774 бюджетних програм, зважаючи на їх малоефективність. Серед іншого, В. СИМОНЕНКО сказав про надмірну централізацію управління бюджетними коштами.