Ярошенко прогнозує внесення змін до держбюджету

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО прогнозує, що зміни до державного бюджету на 2011 рік будуть внесені після підведення підсумків першого кварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

"Нам необхідно завершити ще перший квартал. За підсумками першого кварталу дивитимемося, яка динаміка, який розвиток економіки", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 березня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2011 рік за підсумками першого кварталу.

За словами Президента, підсумки першого кварталу свідчать про те, що прибутки будуть вищі, ніж планували. Тому В. ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент, не чекаючи завершення першого півріччя, повинен внести зміни до бюджету і розподілити ці кошти на стратегічно важливих напрямках. Зокрема, глава держави висловився за необхідність розподілу цих коштів між регіонами для добудови соціальних об'єктів, доріг та ін. Він зазначив, що за підрахунками уряду, для добудови таких об'єктів знадобиться приблизно 5 млрд. грн.