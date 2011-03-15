Верховна Рада затвердила звіт Кабміну про виконання держбюджету-2010

Верховна Рада України затвердила звіт уряду про виконання державного бюджету України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосували 243 народні депутати з 379, зареєстрованого в сесійній залі.

Постановою передбачено затвердити звіт Кабінету Міністрів України про виконання державного бюджету за 2010 рік щодо прибутків у сумі 240615,2 млн. грн., щодо витрат - 303588,7 млн. грн., об'єм повернення кредитів - 3427 млн. грн. і об'єм надання кредитів - у сумі 4719 млн. грн., дефіцит у сумі 64265,5 млн. грн.