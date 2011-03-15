Ізраїльські бізнесмени пропонують Україні використати їхній досвід

Ізраїльські бізнесмени пропонують Україні використовувати їх досвід з очищення води і будівництва доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря прем'єр-міністра України Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, з такою пропозицією бізнесмени виступили сьогодні на зустрічі з головою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.

Вони сказали, що в Ізраїлі є великий досвід і передові технології з очищення води, оскільки близько 85% використаної води очищають для потреб сільського господарства.

У свою чергу, М.АЗАРОВ зазначив, що ізраїльський бізнес може вкладати кошти у ведення бізнесу в Україні, зокрема інвестувати в проекти з очищення води і будівництва доріг під державні гарантії.

"Державні гарантії України сприймаються зараз як тверді і надійні, тому цілком можливо інфраструктурне будівництво, у тому числі дорожнє, приватними компаніями під держгарантії", - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.