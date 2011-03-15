ВР на початку квітня прийме закон про протидію корупції - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що парламент ухвалить в цілому законопроект "Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні" на наступному пленарному тижні (наступні два тижні будуть не пленарними, а в пленарному режимі Верховна Рада працюватиме з 5 по 8 квітня - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЄФРЕМОВ висловив на брифінгу.

За його словами, цього тижня триватиме робота над цим законопроектом.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що у першому розділі документу необхідно чітко визначити, хто все-таки є найближчими родичами посадовців.

За його словами, також необхідно визначитися щодо норми, яка стосується декларації про прибутки чиновників. "Ми не погодилися з тим, що прописане в законопроекті, що декларацію повинен розробляти Мін’юст разом з Мінфіном. Ми вважаємо, що законодавець повинен в законі визначити форму декларації", - підкреслив він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, також важливо, щоб у законопроекті були перехідні положення, у яких був би прописаний механізм введення норм в дію, оскільки, якщо цього не буде, то після публікації закону усі чиновники в країні можуть стати корупціонерами. Він уточнив, що йдеться про те, що на сьогодні багато людей працюють на двох роботах, а в законі буде прописано, що це заборонено, тому люди повинні мати час для вирішення таких питань.

Крім того, О.ЄФРЕМОВ спростував звинувачення опозиції в тому, що цей законопроект не спрямований на боротьбу з корупцією. За його словами, так можуть говорити або люди, які проявляють "повний непрофесіоналізм, або ті, хто не читали цей документ, або ті, хто переслідує чисто політичні цілі".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 15 березня, Верховна Рада схвалила у другому читанні проект закону "Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні".

За ухвалення цього рішення проголосували 330 народних депутатів з 409, зареєстрованих в сесійній залі. Схвалення законопроекту підтримали фракції більшості - Партії регіонів, КПУ, Народній партії і група "Реформи заради майбутнього" а також частина фракції "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС.

Три статті і завершальні положення законопроекту були спрямовані на повторне друге читання. Після їх розгляду і схвалення законопроект буде винесений на розгляд і прийняття в цілому.

Довідка УНІАН. 21 грудня 2010 року Верховна Рада відмінила раніше прийнятий пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили дію, закони України "Про принципи запобігання і протидії корупції" "Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

23 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону України "Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні", поданий Президентом.

Напередодні розгляду в другому читанні опозиційні депутати заявляли, що парламентська більшість намагається максимально пом`якшити для себе норми законопроекту "Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні", зокрема, виключити із законопроекту норму про декларування членами сімей посадовців своїх прибутків.