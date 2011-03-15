Янукович наказав повернути гроші вкладникам «Родовід Банку»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національному банку України почати виплати вкладникам "Родовід Банку" (Київ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави за підсумками зустрічі Президента з головою Нацбанку Сергієм АРБУЗОВИМ.

«Найближчим часом НБУ з Кабміном ухвалять спільне рішення про початок виплати вкладів вкладникам «Родовід Банку». Вкладникам повертатимуть вклади незалежно від суми, яку вони поклали на рахунки «Родовід Банку». Це принципова позиція Президента», – цитує прес-служба голову НБУ С.АРБУЗОВА.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізосіб у банку становив 3,961 млрд. грн., у т.ч. 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

«Родовід Банк» (Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

15 березня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня до 16 травня 2010 року.

У травні 2010 року дію тимчасової адміністрації було продовжено до 14 вересня 2010 року.

2 вересня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку на три місяці – з 16 вересня до 15 грудня 2010 року.

14 грудня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку ще на три місяці – з 16 грудня 2010 року до 15 березня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.