Роздрібний товарообіг підприємств зріс на 11,9%

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-лютому 2011 р. (у порівнянних цінах) виріс на 11,9% порівняно з січнем-лютим 2010 року і склав 42,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, ріст обсягів роздрібного товарообігу за підсумками січня-лютого 2011 р. зафіксований в усіх областях України. При цьому найбільший ріст у Дніпропетровській обл. - на 19,1% - до 4 млрд. 092,7 млн. грн., Луганській обл. - на 16,4% - до 1 млрд. 422,8 млн. грн., Кіровоградській обл. - на 16,1% - до 695,6 млн. грн., Волинській обл. - на 15,9% - до 781,5 млн. грн., м. Севастополь - на 15,8% - до 461,3 млн. грн.