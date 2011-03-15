Янукович та Захарченко обговорили початок автоматичного повернення ПДВ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО обговорили початок автоматичного повернення податку на додану вартість (ПДВ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, автоматичне повернення регулюватиметься спеціально розробленою комп`ютерною програмою.

"Фактично, сьогодні відбувається історична подія - уперше в історії нашої держави почнеться автоматичне відшкодування ПДВ", - сказав В. ЗАХАРЧЕНКО.

Керівник ДПС не виключив, що у скептиків виникне досить багато питань щодо повернення ПДВ. "У країні є люди, які не вірять, що це реально. Але процес почався і ми приблизно півмільярда гривень віддамо на перший транш автоматичного відшкодування ПДВ", - додав він.

У той же час керівник ДПС зазначив, що термін переходу на повний режим автоматичного відшкодування ПДВ залежить не від податківців, а від прозорості роботи безпосередньо підприємців, адже комп`ютерна програма, яка здійснює відбір тих, хто має право на автоматичне відшкодування ПДВ, працює без втручання людини.

У прес-службі глави держави також зазначили, що до липня жоден податківець не має права перевіряти жодного підприємця, який зареєстрований як фізична особа. Таку установку дав після розмови з Президентом України голова Державної податкової служби В. ЗАХАРЧЕНКО.

Заборонено також перевіряти "спрощенців", "єдинників" та інших добросовісних платників податку середнього і малого бізнесу.

За словами В. ЗАХАРЧЕНКА, у березні ДПС зменшила кількість перевірок на 32%, а в другому кварталі 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, їх стане менше на 50%.

Керівник ДПС також додав, що ті перевірки, які сьогодні здійснюють, стають ефективнішими завдяки ретельнішій підготовці до них податківців.

Голова Державної податкової служби повідомив, що за дорученням Президента заборонив практику відмови у прийнятті від підприємців податкової звітності. Раніше такі факти мали місце і значно ускладнювали життя малому і середньому бізнесу.

Серед комплексу заходів, спрямованих на полегшення ведення бізнесу в Україні, передбачено також впровадження електронного сервісу для усіх платників податків.