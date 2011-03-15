ВР ухвалила закон про скасування перестрахування лише в країнах СОТ

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" щодо відміни вимоги про здійснення перестрахування лише в країнах - членах СОТ”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 252 народних депутата з 383, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою проекту закону є внесення змін, які сприятимуть підвищенню ефективності участі вітчизняних страховиків у міжнародних страхових відносинах, у тому числі шляхом зняття обмежень щодо здійснення перестрахування лише в країнах – членах СОТ.

Законодавчим актом, зокрема, передбачено, що у разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується.