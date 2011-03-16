Податкова визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час брифінгу повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Серед підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, 12 великих і 12 середніх і малих платників податків. Зокрема, до переліку підприємств потрапили ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», ВАТ «Дніпрометиз», ВАТ «Дніпрвагонмаш» (Дніпропетровська обл.), ДП «Артемсіль», ПАТ «ДЕМЗ», ТОВ «ТД «ХМЗ» (Донецька обл.), ВАТ «Запоріжсталь» (Запорізька обл.), ТОВ «Омега Мінералз Україна» (Київська обл.), ПАТ «Гідросила АПМ» (Кіровоградська обл.), ТОВ «Ливарник» (Луганська обл.), ДП «Квімекс» данської компанії «Йорк і Арсен А/С» (Львівська обл.), ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ВАТ «Одеський припортовий завод» (Одеська обл.), ДП «Завод обважених бурильних і провідних труб» (Сумська обл.), АТ «Носівське ХПП», ТОВ «НовоФіл» (Чернігівська обл.), ТОВ «Еталонмолпродукт», ДПЗД «Укрінтеренерго», ПАТ «Піллар» (Київ) і ТОВ «Конструкторське бюро комунікаційної апаратури».

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, останній термін зарахування на рахунки підприємств коштів - 21 березня 2011 року.

Нагадаємо, автоматичне відшкодування ПДВ передбачено Податковим кодексом, що набув чинності 1 січня 2011 року.