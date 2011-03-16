ВР прийняла за основу законопроект про держзакупівлі

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 254 народних депутати з 381, зареєстрованого в сесійній залі.

Проектом закону пропонується внести зміни до закону в частині спрощення порядку закупівлі підприємствами, уточнення підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника та встановлення нового механізму застосування процедури закупівлі в одного учасника, згідно з яким відсутня необхідність отримання погодження Уповноваженого органу у сфері державних закупівель.

Також пропонується встановлення вичерпного переліку випадків, у яких можлива зміна істотних умов договору про закупівлю, надання можливості продовження строку дії договору про закупівлю на суму не більше 20% вартості, встановлення механізму закупівлі за рамковими угодами.