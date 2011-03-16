Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9580-7,9640 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим ростом котирувань - 7,9580/7,9640 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2775/0,2778, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,1190/11,1295.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3974/1,3976 (вівторок - 1,3932/1,3934).

У вівторок, 15 березня, Нацбанк на ринок не виходив.