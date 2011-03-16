Закон про регулювання діяльності банків опубліковано в офіційній пресі

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" опублікований сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр" (№47 від 16 березня).

Згідно з документом, закон набуде чинності через три місяці після його публікації.

Закон спрямований на приведення порядку державної реєстрації банків у відповідність до спеціального законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, удосконалення банківського нагляду і організації зовнішнього аудиту банків, посилення захисту прав кредиторів, забезпечення внутрішнього фінансового моніторингу з метою недопущення використання банків для відмивання прибутків, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, передбачено збільшення з 75 млн. до 120 млн. грн. Суми, яку банк повинен мати у своєму статутному капіталі. При цьому Верховна Рада дала 5 років на приведення статутних капіталів банків у відповідність до норм законодавства.

Передбачений єдиний для усіх суб'єктів підприємницької діяльності порядок державної реєстрації, згідно з яким державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради, міста обласного значення або в районній раді, районній у містах Києві і Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи і передбачає внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Водночас передбачено, що законом можуть бути встановлені вимоги щодо реєстрації установчих документів в органі, визначеному законом.

Передбачено також, що Національний банк здійснюватиме узгодження статутів банків і вестиме Державний реєстр банків.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків".

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.