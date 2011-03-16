Путін: ЗВТ з ЄС негативно позначиться на стосунках України з РФ, Білоруссю та Казахстаном

Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних стосунках України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав учора на прес-конференції в Мінську.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

"Ми знаємо, що Україна веде переговори зі створення з Євросоюзом зони вільної торгівлі. Рівень митного захисту, який Україна виговорила собі при вступі до СОТ (зараз не називатиму абсолютних цифр), у 2 рази, у понад 2 рази нижчий, ніж наш єдиний митний тариф. І навіть у разі приєднання Росії до СОТ на тих підставах, які ми для себе зараз теж вже визначили з нашими партнерами у переговорах в СОТ, він майже не зміниться: він буде теж у 2 рази вищим, ніж український", - сказав В. ПУТІН.

"Що це означає на практиці? Це означає, що якщо Україна створить зону вільної торгівлі разом з Євросоюзом і вимушена буде поступитися у багатьох позиціях, чутливих для української економіки, то вона, зрозуміло, розраховуватиме, що ці товари підуть на російський ринок. А ми не зможемо цього дозволити собі зробити, і ми вимушені будемо почати вибудовувати кордон, інакше нас завалять цими товарами", - підкреслив голова уряду РФ.

На його думку, вийти на європейський ринок з традиційними товарами досить складно, а скинути на російський ринок товари не вдасться.

В. ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу - "ця зовсім інша справа".

Водночас він зазначив, що приєднання до будь-яких інтеграційних об'єднань є суверенним правом України.

"Ця справа українського народу, парламенту, Президента, уряду цієї країни. Звичайно, ми вважаємо, що в цьому випадку інтеграційні процеси, такі як Митний союз, Єдиний економічний простір, були б, звичайно, повноціннішими, навіть якщо подивитися на наш спільний ринок", - сказав він.

"Ми вітали б переговори з Україною з цього питання і до цього прагнутимемо, розмовлятимемо з нашими партнерами", - сказав він.

За словами В. ПУТІНА, на переговорах уМінську також йшлося про взаємодію Росії і Білорусі у рамках Митного союзу. В. ПУТІН сказав, що його розширення за рахунок приєднання України могло б зробити інтеграцію продуктивнішою, повідомляють російські телеканали.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2011 р. перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору у рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 у рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю повинні повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються у єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуть єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільній торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.