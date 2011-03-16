Кабмін намагається обмежити доступ до інформації про тендерні процедури – Томенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що урядовий законопроект, який стосується врегулювання питань проведення державних закупівель, фактично відміняє закон про доступ до інформації у частині контролю за тендерними процедурами.

Про це віце-спікер заявив, коментуючи прийняття 15 березня парламентом у першому читанні проекту закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він підкреслив, що цей законопроект фактично відміняє положення про оприлюднення інформації про результати проведення процедури закупівлі.

Зокрема, уточнив політик, законопроектом відміняються положення про оприлюднення інформації: про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції, а також звітів про результати проведення процедури закупівлі, документація конкурсних торгів, протокол розкриття конкурсних пропозицій, інформація про відхилення конкурсних торгів і тому подібне

"Такого підходу, від якого ми скоро взагалі не знатимемо, що відбувається у сфері державних закупівель, не було в найгірші часи", - переконаний М.ТОМЕНКО.

Крім того, віце-спікер назвав такий підхід "ганьбою перед міжнародними структурами". "Вони упродовж останніх років нас вчать, як треба боротися з корупцією, а уряд пропонує навіть не інформувати, чим закінчилася закупівля у одного виконавця", - зазначив він.

Заступник голови ВР також сказав, що "законопроект містить ряд корупційних норм, оскільки він розширює процедуру закупівлі у одного учасника, зокрема, надається така можливість уряду у разі необхідності у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних або соціальних обставин і т. І.".

"Уряд, пішовши на лобістські дії, зробив серйозну помилку, оскільки законопроект, фактично, нівелює демократичну прозору процедуру закупівлі", - сказав М.ТОМЕНКО.