На обслуговування в НАДРА БАНК у 2010 році перейшли більше тисячі компаній, кількість клієнтів-юридичних осіб зросла на 11%. Зокрема, на комплексне обслуговування в банк у 2010 році перейшли 334 великих корпоративних клієнти та 680 малих та середніх підприємств.

«В цілому, кількість клієнтів, які здійснюють фінансову діяльність через НАДРА БАНК, наближається до 10 тисяч», - повідомила УНІАН тимчасовий адміністратор НАДРА БАНКУ Валентина ЖУКОВСЬКА.

За її словами, впродовж минулого року обсяг надходжень до НАДРА БАНКУ від корпоративних клієнтів зріс майже у три з половиною рази і склав 11,2 млрд. грн. Також втричі за минулий рік зросли залишки на поточних та депозитних рахунках корпоративних клієнтів у порівнянні з 2009 роком.

На даний момент у рамках зарплатних проектів в банку обслуговуються 1,3 тисячі підприємств, на яких працюють понад 180 тисяч людей. «Переважно, це корпоративні клієнти, які обслуговуються у НАДРА БАНКУ вже кілька років», - відзначила В.ЖУКОВСЬКА.

«Значна позитивна динаміка по багатьом показникам вказує на актуальність та затребуваність інноваційної системи управління поточним рахунком, яку банк запропонував своїм корпоративним клієнтам. Значною перевагою банка є його розгалужена мережа філіалів», - сказала В.ЖУКОВСЬКА. За її словами, основними сервісами системи є «Центр фінансового контролю», «Корпоративне бюджетування» та «Бюджетування надходжень».

«Запропоноване НАДРА БАНКОМ комплексне рішення дозволяє знизити ризик зловживань та неефективного використання ресурсів на утримання штату аналітиків, які забезпечують аналіз фінансової діяльності дочірніх підприємств», - пояснила тимчасовий адміністратор НАДРА БАНКУ.

Довідка УНІАН.НАДРА БАНК був заснований 1993 року. Банк займає п’яте місце за рівнем розвитку регіональної мережі. На даний момент у всіх регіонах України працюють 537 відділень та 1057 банкоматів банку.