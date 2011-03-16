Інфляція у Польщі у лютому становила 3,6%

Варшава. Інфляція у Польщі минулого місяця (у річному численні) склала 3,6%, а до січня споживчі ціни виросли на 0,2%.

Про це повідомляє державний комітет статистики (GUS).

Зазначають, що інфляція у першому місяці року, за уточненими даними, склала також 3,6%, а не 3,8%, як повідомляли раніше.

Як повідомляв УНІАН, у лютому GUS повідомив про зростання споживчих цін до 3,8% в січні з 3,1% наприкінці минулого року.

Довідка УНІАН. Інфляція в Польщі у грудні прискорилася до 3,1% з 2,7% у листопаді.

У 2009 році темп зростання споживчих цін у Польщі знизився до 3,5% після на 4,2% у 2008 році і 2,5% у 2007 році.