Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9575/7,9645 грн./дол.
15:45, 16 березня 2011Фінанси
3
Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9640, на час закриття торгів цінові рівні становили 7,9575/7,9645 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2775/0,2778, на час закриття ціни знизилися до 0,2774/0,2775.
У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,6800 (-0,1674).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3930/1,4000.
Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1190/11,1295, на час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 11,1055/11,1215.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter