Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9575/7,9645 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9640, на час закриття торгів цінові рівні становили 7,9575/7,9645 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2775/0,2778, на час закриття ціни знизилися до 0,2774/0,2775.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,6800 (-0,1674).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3930/1,4000.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1190/11,1295, на час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 11,1055/11,1215.