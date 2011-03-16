Світовий банк вважає за доцільне створення в Україні «банку поганих активів»

Світовий банк (СБ) вважає за доцільне створення в Україні «банку поганих активів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив координатор фінансових проектів Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Маріус ВІСМАНТАС сьогодні в ході круглого столу.

«Ми бачимо сенс у створенні банку для поганих активів. Ми бачимо сенс у відділенні поганих активів від хороших», - сказав М.ВІСМАНТАС.

За його оцінкою, незважаючи на все ще складну ситуацію з проблемними активами банків у даний час, зростання проблемної заборгованості в 2011 вже припинилося, проте “рівень все ще залишається високим”.

М.ВІСМАНТАС зазначив, що у банків є декілька способів позбавлення від поганих кредитів, у тому числі й шляхом продажу колекторській компанії. Він вважає цей напрямок достатньо перспективним, оскільки на сьогодні обсяг таких операцій оцінюється в 20 млрд. грн., при тому, що весь обсяг негативно класифікованих кредитів може досягати 180-200 млрд. грн.

СБ зазначає, що покращення якості активів також вдається досягти й за рахунок капіталізації банків. Її обсяг за останні два роки М.ВІСМАНТАС оцінює в 50 млрд. грн.