У лютому зростання індексу виробництва базових галузей становило 10,5% – НБУ

В Україні у лютому 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 10,5% у річному вимірі проти 9,3% у січні ц.р.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За даними регулятора, за січень-лютий ц.р. зростання ІВБГ порівняно з відповідним періодом 2010 року становило 9,8%.

«Основний внесок у приріст ІВБГ, як і раніше, мало промислове виробництво (8,6 п.п.), позитивна динаміка якого визначалася як сприятливою зовнішньоекономічною кон`юнктурою, так і внутрішнім попитом, що вплинуло на динаміку металургійного виробництва... і машинобудування», – йдеться у повідомленні.

НБУ також зазначає, що внутрішній споживацький попит позитивно вплинув і на динаміку роздрібної торгівлі, оборот якої в лютому збільшився на 13,7% у річному вимірі і на 11,7% - у січні ц.р. Додатковим позитивним чинником розвитку галузі стало поступове відновлення споживацького кредитування.

Приріст обсягів будівельних робіт минулого місяця залишався на рівні січня (6,1% у річному вимірі).

«За нашими оцінками, зростання ВВП у лютому прискорювалося, і становило близько 7% у річному вимірі», – повідомив Нацбанк.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які складають понад 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2010 році порівняно з 2009 роком становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.