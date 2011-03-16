Депутати пропонують включити знецінені заощадження у структуру внутрішнього держборгу

Народні депутати України Петро СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЄЄВ і Петро ЦИБЕНКО (КПУ) пропонують на законодавчому рівні включити знецінені заощадження громадян у структуру внутрішнього державного боргу країни.

Це передбачається відповідним проектом закону №8228 від 15 березня 2011 року, текст якого розміщено на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, документом пропонується внести зміни до механізму компенсації знецінених грошових заощаджень громадян. Зокрема, в ньому передбачено «включити знецінені заощадження громадян у структуру державного внутрішнього боргу, запропонувавши відповідні доповнення до ч.1 ст. 2 Закони України «Про державний внутрішній борг України».

Передбачається, що до складу держборгу має бути включена сума заборгованості за знеціненими вкладами у розмірі 131,96 млрд. грн. Здійснювати компенсації держава має за рахунок 50% коштів, одержаних від приватизації, і золотовалютних резервів Національного банку України. Також пропонується надати певні переваги при виплаті компенсацій інвалідам і пенсіонерам (за згодою компенсувати шляхом безготівкових розрахунків оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, твердого палива, газу; придбання ліків, ортопедичного лікування і стоматологічного протезування; установлення телефону, оплату телекомунікаційних послуг; навчання дітей і внуків у навчальних закладах; ремонт і придбання житла; придбання автомобілів).

Довідка УНІАН. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових вкладів, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, визначені Законом України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України».

Відповідно до ст. 6 зазначеного закону компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень здійснюється лише в грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

За даними Міністерства фінансів, Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» витрати на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до установ «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, не передбачені. Водночас, у разі, якщо до бюджету надійдуть додаткові кошти, вони можуть бути спрямовані на відновлення компенсацій громадянам.