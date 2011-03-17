РФ хоче заблокувати створення зони вільної торгівлі України з ЄС – польський експерт

Варшава. Заява прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА про шкоду для України від створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може свідчити про бажання росіян заблокувати підписання договору.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

„Росіяни усвідомлюють, що може дійти до створення зони вільної торгівлі (між Україною та ЄС) й стараються заблокувати або відкласти підписання цього договору”, - сказав він.

Аналітик відзначив, що українські власті деклараціями про можливість інтегруватися або з Євросоюзом, або з Росією швидше за все насправді намагаються більше „виторгувати” в європейських партнерів, ніж насправді думають про вступ в Митний союз з РФ, Білоруссю та Казахстаном.

„Насправді нинішня еліта найбільш охоче взагалі нічого не підписувати(...), але якщо підписувати, то правдоподібно все-таки з Євросоюзом, бо тут бачить більший шанс на економічний розвиток, ніж в інтеграції з Росією”, - сказав експерт.

Він припустив, що українська влада зараз найбільше зацікавлена в підписанні договору про Асоціацію з ЄС без створення зони вільної торгівлі, оскільки не хоче брати на себе додаткових зобов’язань.

Натомість сам договір про Асоціацію, на його думку, влада би використала для підвищення власного рейтингу серед українців, які підтримують євроінтеграцію.

„Це не гра на вибір Москви чи Брюсселю, а - продемонструвати, хто вміє розмовляти з Євросоюзом, аби показати, що помаранчеві не змогли домовитися, а ми змогли”, - сказав він.

Водночас Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що ЄС вважає зону вільної торгівлі необхідною умовою для підписання договору про Асоціацію з Україною.

Як повідомляв УНІАН, глава російського уряду В.ПУТІН заявив, що Росія спільно з Білоруссю та Казахстаном буде створювати митні бар’єри для українських товарів у випадку створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називав створення зони вільної торгівлі з ЄС та підписання договору про Асоціацію одним із пріоритетних завдань українських властей.

Україна та ЄС попередньо планують підписати договір про Асоціацію та створити зону вільної торгівлі до кінця 2011 року.