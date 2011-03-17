Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9580-7,9640 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9640 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2769/0,2772, котирування по євро-гривні також пішли вниз - 11,1170/11,1275. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися - 1,3972/1,3974 (середа - 1,3974/1,3976).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.