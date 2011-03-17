МЗС недостатньо інформує іноземних інвесторів про реформи в Україні – Азаров

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Міністерство закордонних справ недостатно інформує потенційних і реальних іноземних інвесторів про проведення економічних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що до такого висновку він прийшов після спілкування з інвесторами Туреччини і Ізраїлю під час свого візиту до цих країн.

"Як з'ясувалося, навіть великі інвестори, які ведуть справи в Україні десятиліття, погано проінформовані про абсолютно нові реалії інвестиційного клімату, які складаються в Україні в поточному році. Доводилося детально зупинятися на тих стимулах, які забезпечує Податковий кодекс, на умовах автоматичного відшкодування ПДВ, звільнення від податку на прибуток в деяких галузях, на дерегуляції, зокрема, у будівельній галузі, на тих антикорупційних заходах, які ми застосовуємо. Така неінформованість негативно позначається на інвестиційній активності. Такий стан справ залишати не можна", - сказав прем'єр-міністр.

У зв'язку з цим він доручив МЗС впродовж півроку розробити широкомасштабну програму інформування представників закордонних ділових кіл з країн-партнерів про інвестиційний клімат в Україні.

Також М.АЗАРОВ підкреслив необхідність сприяти з боку уряду двостороннім діловим радам.

Крім того, голова уряду доручив Міністерству финасів, а також митній і податковій службам розробити і реалізувати спеціальну комунікативну програму для інвесторів, які вже працюють в Україні, і уважно стежити за тим, щоб усі правила і норми роботи інвесторів неухильно дотримувалися.

"Кожен випадок відхилення від нашої політики лібералізації економічних стосунків оцінювати як надзвичайну подію, якщо хочете, як свідоме спричинення збитку Україні", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника голови Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, зовнішньоторговельний блок Мінекономіки буде переведений у структуру МЗС, обговорення такої зміни в структурі міністерств вже відбулося. При цьому І.АКІМОВА підкреслила, що про створення окремого міністерства, яке займається зовнішньою торгівлею, поки не йдеться.

Нагадаємо, торговельно-економічні місії при посольствах України вже переведені з підпорядкування Мінекономіки в підпорядкування МЗС.