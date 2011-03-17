У столичних податкових інспекціях на період звітності продовжили робочий день

Державна податкова служба (ДПС) у м. Києві повідомляє про продовження робочого дня податкових інспекцій столиці на період подання податкової звітності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПС в Києві.

Усі столичні податкові інспекції працюють без перерви і з продовженим робочим днем (з 7-30 до 21-00), а також у вихідні (з 9-00 до 18-00).

Останній день надання звітності - 21 березня 2011 року.