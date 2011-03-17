Підприємства України закінчили січень з позитивним фінрезультатом 5,29 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні 2011 року склав 5 млрд. 294,9 млн. грн. проти 1 млрд. 520,3 млрд. грн. за січень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року прибуток отримали 58,7% підприємств країни - вони завершили перший місяць поточного року з фінансовим результатом 14 млрд. 424 млн. грн.

Зі збитком січень завершили 41,3% підприємств України, їх фінрезультат склав 91 млрд. 129,1 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 46,6% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 4 млрд. 897,4 млн. грн. Прибуток отримали 53,4% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 7 млрд. 880,5 млн. грн.. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень 2011 року склав 2 млрд. 983,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-грудні 2010 року склав 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти "мінус" 31,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

У січні-грудні 2010 року прибуток отримали 63,2% підприємств країни - вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат склав 90 млрд. 883,7 млн. грн.