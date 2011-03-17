Україна продовжує наполегливо вести перемовини з ЄС щодо створення ЗВТ - Азаров

13:47, 17 березня 2011
Фінанси
1

Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі у рамках договору про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

"Ми наполегливо ведемо переговори з представниками Європейської комісії зі створення зони вільної торгівлі", - підкреслив прем'єр.

При цьому він зазначив, що рівень робочої групи з ведення переговорів підвищений і її зараз очолює перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Водночас М.АЗАРОВ висловив співчуття, що недавні переговори А.КЛЮЄВА у Брюсселі не привели до "прориву" у переговорному процесі.

"Ми пов'язуємо це з тим, що поки Європейська комісія не прийняла рішення про зміну параметрів переговорів і якоюсь мірою це перешкоджає руху вперед", - сказав М.АЗАРОВ.

Проте, незважаючи на це, підкреслив прем'єр, Україна не втрачає оптимізму і сподівається на вирішення усіх проблем, які гальмують процес.

"Ми не втрачаємо оптимізму. Взагалі ми люди наполегливі, тож послідовно працюватимемо і прагнутимемо досягнення бажаних результатів", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він подякував Групі прогресивного альянсу, соціалістів і демократів за підтримку позиції України в Європейському парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Брюсселі А.КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Польські експерти вважають, що участь віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА в переговорах про створення зони вільної торгівлі (ЗСТ) з Євросоюзом підвищує шанси підписання угоди в цьому році.

3 березня перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору у рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних стосунках України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В. ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу - "це зовсім інша справа".

Водночас він сказав, що приєднання до буль-яких інтеграційних об'єднань є суверенним правом України.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter