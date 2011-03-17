Україна продовжує наполегливо вести перемовини з ЄС щодо створення ЗВТ - Азаров

Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі у рамках договору про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

"Ми наполегливо ведемо переговори з представниками Європейської комісії зі створення зони вільної торгівлі", - підкреслив прем'єр.

При цьому він зазначив, що рівень робочої групи з ведення переговорів підвищений і її зараз очолює перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Водночас М.АЗАРОВ висловив співчуття, що недавні переговори А.КЛЮЄВА у Брюсселі не привели до "прориву" у переговорному процесі.

"Ми пов'язуємо це з тим, що поки Європейська комісія не прийняла рішення про зміну параметрів переговорів і якоюсь мірою це перешкоджає руху вперед", - сказав М.АЗАРОВ.

Проте, незважаючи на це, підкреслив прем'єр, Україна не втрачає оптимізму і сподівається на вирішення усіх проблем, які гальмують процес.

"Ми не втрачаємо оптимізму. Взагалі ми люди наполегливі, тож послідовно працюватимемо і прагнутимемо досягнення бажаних результатів", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він подякував Групі прогресивного альянсу, соціалістів і демократів за підтримку позиції України в Європейському парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Брюсселі А.КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Польські експерти вважають, що участь віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА в переговорах про створення зони вільної торгівлі (ЗСТ) з Євросоюзом підвищує шанси підписання угоди в цьому році.

3 березня перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору у рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних стосунках України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В. ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу - "це зовсім інша справа".

Водночас він сказав, що приєднання до буль-яких інтеграційних об'єднань є суверенним правом України.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.