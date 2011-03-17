Вкладників «Родовід Банку» переведуть до "Укрексімбанку"

Вкладників «Родовід Банку» буде переведено до "Укрексімбанку". Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій КОЛОБОВ.

За його словами, це питання сьогодні розглядалося на засіданні Кабінету міністрів України.

«Депозити («Родовід Банка» - УНІАН) будуть всі переведено до "Укрексімбанку". Щоб зняти напруження, всі виплати фізичним особам будуть здійснені у повному обсязі», - сказав Ю.КОЛОБОВ, при цьому додавши, що вже узгоджено механізм цього процесу і виконано розрахунки.

Він підкреслив, що дане рішення ще вимагає затвердження експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації банків, засідання якої пройде найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національному банку України розпочати виплати вкладникам "Родовід Банку" (м. Київ).

«Найближчим часом НБУ з Кабміном ухвалять спільне рішення про початок виплати вкладів вкладникам «Родовід Банку». Вкладникам повертатимуть вклади незалежно від суми, яку вони поклали на рахунки «Родовід Банку». Це принципова позиція Президента», – процитувала прес-служба Президента главу НБУ С.АРБУЗОВА.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізосіб у банку становив 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

Національний банк України постановою № 60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.