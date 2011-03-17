Обговорення проекту Митного кодексу може розпочатися через тиждень – Тігіпко

Обговорення проекту Митного кодексу може розпочатися через тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час міжнародної конференції «Митна реформа і політична свобода» заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Я переконаний, що найближчим часом, буквально через тиждень-два, ми розпочнемо обговорювати новий Митний кодекс, який значно поліпшить ситуацію», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, на сьогодні необхідно розв`язати проблему визначення митної вартості товарів. «Продавці ввозять товар і не знають ціну, за якою вони будуть його розмитнювати», - відзначив він. Крім того, вважає С.ТІГІПКО, необхідно максимально спростити митні процедури.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови парламентського комітету з питань митної і податкової політики Віталія ХОМУТИННІКА, сьогодні розробляється кілька проектів внесення змін до чинного Митного кодексу.