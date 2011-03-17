Парламент затвердив свій кошторис у розмірі понад 924 млн. грн.

Парламент ухвалив постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 403 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Водночас на засіданні парламенту дане питання по суті не обговорювалося і жодних цифр не було названо.

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН висловив невдоволення у зв’язку з тим, що дане питання поставлено на розгляд уже перед перервою, коли в сесійній залі майже повністю відсутні журналісти. Він наголосив на необхідності обговорення даного питання, особливо щодо сум, які будуть виділені на діяльність ВР.

У відповідь головуючий на засіданні парламенту Адам МАРТИНЮК наголосив, що при затвердженні закону «Про державний бюджет України на 2011 рік» було визначено суму видатків на Верховну Раду України.

Він додав, що регламентний комітет ВР «розписав видатки і спрямував їх на діяльність ВР».

Згідно з ухваленим рішенням, кошторис Верховної Ради України загалом становить 924 млн. 359 тис. грн., з них 849 млн. 550 тис. – це загальний фонд, а спеціальний фонд – 74 млн. 809 тис.

Кошторисом передбачено, що на здійснення законотворчої діяльності буде виділено 504 млн. 170,6 тис. грн. На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради передбачається спрямувати 180 млн. 957 тис. грн. Також передбачено, що на організацію та здійснення офіційних прийомів ВР буде витрачено 2 млн. 81,1 тис. грн., на поїздки народних депутатів за кордон – 9 млн. 524,6 тис. грн., на обслуговування діяльності парламенту – 125 млн. 973,8 тис. грн. Також в кошторисі зазначено, що фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами обійдеться 76 млн. 259,2 тис. грн. При цьому в документі вказано, що безоплатний проїзд одного народного депутата на рік становить 26 тис. 800 грн.; 708 грн. виділяється на канцелярське приладдя, на міські та міжміські телефонні розмови – 4890 грн., відшкодування виплат на оплату утримання приміщень у виборчих округах для прийому народними депутатами – 2 тис. грн. При цьому посадовий оклад народного депутата становить 6 тис. 109 грн. на місяць, а відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень на рік - 209 тис. 100 грн. При цьому сума оплати за бюджетні кошти частини вартості путівки для санаторно-курортного лікування на рік до санаторно-курортних закладів, підвідомчих Управлінню справами, становить 5 тис., а до непідвідомчих – 4 тис.