Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9560/7,9645 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9580/7,9640, на 12:00 ціни піднялися до 7,9640/7,9665. На момент закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень - 7,9560/7,9645 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2769/0,2772, на 12:00 ціни зросли до 0,2785/0,2786. На момент закриття ціни впали до 0,2778/0,2780. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 28,6300 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3972/1,3974, а на о 15:00 підвищилися до 1,4000/1,4002.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1170/11,1275, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,1665/11,1760. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 11,1420/11,1595.