НБУ: лютнева інфляція виявилася меншою за очікування через низьке зростання цін на продукти

Показник лютневої інфляції виявився нижчим за очікування ринку через нехарактерно низьке для цього періоду зростання цін на продукти харчування (0,3%).

Про це йдеться в аналітичному огляді «Аналіз інфляції, лютий 2011 року», обнародуваному на сайті Національного банку України.

У Нацбанку нагадали, що споживча інфляція в лютому продовжила знижуватися як в місячному, так і в річному вимірюваннях (до 0,9% і 7,2% відповідно).

«Основну роль у зростанні споживчих цін продовжують відігравати компоненти не базового індексу споживчих цін (ІСЦ) (приріст за місяць - на 1,1%, внесок в ІСЦ – 0,6 п.п.), а саме підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (на 4,6%, внесок в ІСЦ – 0,5 п.п.), перш за все в м. Києві (на 23,3%)», - повідомляється в огляді.

НБУ також відзначає, що стрімке зростання цін на паливо (на 4,3% за місяць) відображає висхідну динаміку цін на нафту на світових ринках і ефект підвищення ставок акцизного збору в січні 2011 року і є потенційним чинником прискорення інфляції в короткостроковому періоді.

Крім того повідомляється, що інфляція попиту, яка характеризує вплив макроекономічної політики, не мала вирішального впливу на перебіг інфляційних процесів.

«Прискорення зростання базового ІСЦ у лютому до 0,6% з 0,3% в січні відповідало нашим очікуванням і в основному обумовлено динамікою цін на продовольчі й підакцизні товари, внесок яких становив відповідно 0,4 п.п. і 0,1 п.п», - говориться в огляді НБУ.

При цьому зазначається, що ціни на непродовольчі товари (за винятком палива) другий місяць поспіль зростають лише на 0,1%. У річному вимірюванні базова інфляція сповільнилася до 7,1% (у січні 2011 року — 7,3%, у лютому 2010 року — 10,5%).

Також у Нацбанку відзначили різке зростання індексу цін виробників в лютому (на 4,8%, в січні - на 1,9%, у річному вимірюванні - до 21,4% з 18,0% у січні), що, на думку регулятора, пов`язане зі сприятливою зовнішньою кон`юнктурою і активізацією інвестиційної активності підприємств.