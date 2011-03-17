Western Union тимчасово скасовує плату за переказ коштів до Японії

Компанія Western Union оголошує про початок акції «Переказ без комісії» для відправлення грошових коштів у Японію.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, відправити грошовий переказ у Японію без комісії можна у період з 17 березня по 17 квітня 2011 року, за умови доступності пунктів обслуговування, відповідної валюти і роботи сервісу. Клієнти можуть здійснити «Переказ без комісії» у будь-якому пункті Western Union, що бере участь у програмі по всьому світу.

У компанії відзначають, що руйнування після землетрусу і цунамі вплинули, в тому числі, і на бізнес в Японії. «Western Union продовжує працювати в тісному співробітництві з партнерами системи з метою в максимально короткі терміни повністю відновити надання послуг у постраждалих районах», - йдеться у повідомленні.

У Японії клієнти компанії можуть дізнатися про години роботи пунктів облуговування Western Union по всій країні за телефоном безкоштовної гарячої лінії 0034-800-400-733 або на сайті www.westernunion.co.jp

Довідка УНІАН. Компанія Western Union - один з лідерів світового ринку платіжних послуг. Глобальна мережа Western Union, Vigo та Orlandi Valuta налічує близько 445 тисяч пунктів обслуговування клієнтів у більш ніж 200 країнах та територіях світу.