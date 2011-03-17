Держказначейство провело автоматичне відшкодування ПДВ на суму 456,5 млн. грн.

Державне казначейство України вперше провело процедуру автоматичного відшкодування податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомила прес-служба казначейства.

Повідомляється, що 16 і 17 березня 2011 року казначейство провело автоматичне відшкодування ПДВ 24 підприємствам на загальну суму 456,5 млн. грн. відповідно до поданої органами Державної податкової служби узагальненої інформації й висновків.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ почалося в Україні з 1 березня 2011 року.

За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.