Катастрофа в Японії може істотно скоротити японські інвестиції в українську економіку - експерт

Фінансові та економічні проблеми, викликані катастрофою в Японії, можуть істотно скоротити японські інвестиції в українську економіку через переспрямування вільних ресурсів на відновлення.

Про це повідомив УНІАН експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСЮК.

З його слів, таким чином, можуть постраждати програми з Євро-2012, енергозбереження, технологічного інвестування в металургію і машинобудування, сільгосппереробки, реалізації великих інфраструктурних проектів, де передбачене залучення великого обсягу коштів. У той же час, за словами експерта, "вплив на Україну в плані торговельно-економічних взаємин буде незначним, оскільки товарообіг між двома країнами порівняно невеликий".

Загалом, за оцінкою експерта, проблеми Японії в довгостроковій перспективі можуть додати тиск на світовий ринок нафти, оскільки країна нарощує закупівлі цієї сировини після падіння вироблення АЕС. За відсутності повномасштабної ядерної катастрофи вплив японської кризи на світову економіку буде короткостроково негативним і обмеженим. Відновлювальні заходи в самій країні зможуть відновити споживання і економічне зростання. Японія є четвертим за величиною експортером світу і другим за величиною власником облігацій Казначейства США.