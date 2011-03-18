Позитивне сальдо інтервенцій НБУ за півмісяця перевищило 800 млн. доларів

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в першій половині березня перевищило 800 млн. дол.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник голови Нацбанку Юрій КОЛОБОВ.

«У нас тенденція до зростання валютних резервів. У першій половині березня ми в плюсі приблизно понад 800 млн. дол.», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в лютому ц.р. зросли на 4,4% – до 36 млрд. 669,99 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку в лютому ц.р. становило (у доларовому еквіваленті) 7,4 млн. дол., у січні-лютому ц.р. сальдо було позитивним – 248,1 млн. дол.