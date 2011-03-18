Питання про сумісність ЗВТ вимагає додаткового опрацювання – Шувалов

Москва. Питання про сумісність зони вільної торгівлі (ЗВТ) України і Європейського Союзу, а також ЗВТ у рамках СНД вимагає додаткового опрацювання

Як передає власний кореспондент УНІАН в Російській Федерації, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Росії, співголова економічної ради СНД Ігор ШУВАЛОВ, виступаючи на міжнародному економічному форумі держав-учасників СНД "20 років разом: досвід співпраці і перспективи" у Москві.

"Ми зараз ведемо переговори про те, як зона вільної торгівлі, яка буде укладена у рамках СНД, сумісна із зоною вільної торгівлі, яку українська сторона обговорює з Європейським Союзом", - сказав І.ШУВАЛОВ.

Він зазначив, що Росія підтримує європейський вибір України, проте, з точки зору економічних стосунків потрібно визначитися, що буде після укладення цих угод.

І. ШУВАЛОВ підкреслив, що, за оцінками експертів, при тарифному захисті, який існує в України, як члена СОТ, тих умов, які обговорюють при формуванні ЗВТ з ЄС, можуть бути загрозою для Митного союзу щодо ряду груп товарів.

Він зазначив, що єдиний митний тариф для країн Митного союзу у більш ніж у два рази вищий, ніж тариф, який має Україна як член СОТ.

Перший віце-прем'єр РФ підкреслив, що це може породити дуже велику кількість економічний проблем.

"Нам потрібно усвідомити, що відбуватиметься з нашими торговими стосунками, як змінюватиметься і трансформуватиметься наша взаємна торгівля, що буде з товарними потоками з Євросоюзу, які йдуть на Єдину митну територію. Це питання дуже складне", - сказав І.ШУВАЛОВ і додав, що РФ перед тим, як поставити підпис під документом про ЗВТ у рамках СНД, повинна точно знати, що станеться.

Він підкреслив, що при виконкомі СНД необхідно налагодити належний механізм консультацій після формування ЗВТ на просторі СНД і при укладенні ЗВТ країн СНД з третіми державами.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Брюсселі віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

3 березня перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору у рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних стосунках України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В. ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу - "ця зовсім інша справа".

Водночас він зазначив, що приєднання до будь-яких інтеграційних об'єднань є суверенним правом України.

Учора, 17 березня на зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі у рамках договору про асоціацію.

М. АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямку плани України залишаються незмінними.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі сторони почали переговори про угоду про зону вільній торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

З 1 січня 2010 у рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю повинні повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуть єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.