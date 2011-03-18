Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9590-7,9650 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9590/7,9650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2794/0,2797, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,2075/11,2190.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4083/1,4085 (четвер - 1,3972/74).

У четвер, 17 березня, Нацбанк на ринок не виходив.