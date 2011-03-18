Україна проведе переговори з Францією та Німеччиною про досягнення компромісу щодо ЗВТ - Азаров

Україна планує провести переговори з Францією і Німеччиною з питання зміни умов і досягнення компромісу для підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на зустрічі з представниками британського бізнесу.

Він висловив припущення, що саме ці дві країни - члени ЄС наполягають на чинних умовах для підписання угоди про ЗВТ. Зокрема на виділенні мізерних квот для експорту з України сільгосппродукції і обмеженні послуг з автоперевезень.

"Хто у Європейському Союзі визначив ці переговорні умови, які країни? Я так вважаю, що це, швидше за все, Франція і Німеччина. Давайте ми проведемо з ними переговори у рамках "один на один", послухаємо їх позиції, спробуємо їх переконати, а потім ще раз звернемося до керівництва Європейської комісії з проханням розглянути наші пропозиції", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив здивування, що на зустрічах з представниками урядів окремих країн - членів ЄС і єврокомісарами вони поділяють і підтримують позицію України. Проте, під час проведення офіційних переговорів переговорна група з боку ЄС на компроміс йти не погоджується.

М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна зі свого боку вже пішла на серйозні поступки для прискорення підписання угоди і істотно підвищила рівень переговорної групи, призначивши її керівником першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, Україна, швидше за все, має намір домагатися від ЄС щорічного збільшення квот на постачання сільськогосподарської та іншої продукції на європейський ринок з перспективою повної лібералізації торгівлі.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільній торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

2 березня у Брюселі А.КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.