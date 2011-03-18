Україна може ввійти у Митний союз, якщо з цього буде користь - Клюєв

Україна може вступити в Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану у разі, якщо буде очевидна вигода від цього.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні під час Міжнародного економічного форуму держав-учасників СНД "20 років разом: досвід співпраці і перспективи" у Москві.

"Ми дивимося на досвід Росії, Білорусі і Казахстану у Митному союзі. Ми зараз усе це вивчаємо, наскільки це ефективно працює", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що терміни цієї роботи не визначені.

"Переговорний процес триває. Якщо бачитимемо усі позитивні моменти, і якщо ми побачимо, що це цікаво і ефективно, ми співпрацюватимемо у рамках Митного союзу", - сказав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на питання УНІАН, чи означає це, що Україна стане членом Митного союзу, А.КЛЮЄВ сказав: "Можливо".

При цьому він додав, що про жодні терміни говорити рано, зараз йде переговорний процес.

Він підкреслив, що позиція України - участь у тих інтеграційних структурах, які вигідні для України. За словами А.КЛЮЄВА, в одних позиціях - вигідна співпраця у рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, а в інших - ЗВТ у рамках СНД.