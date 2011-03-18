Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9570/7,9620 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9590/7,9650, на 12:00 ціни знизилися до 7,9565/7,9610. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 7,9570/7,9620 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2794/0,2797, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2797/0,2798. До закриття ціни знизилися до 0,2795/0,2797. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,4500 (-0,1800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4083/1,4085, а на 15:00 зросли до 1,4127/1,4129. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2075/11,2190, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,1885/11,2010. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли до 11,2460/11,2590.