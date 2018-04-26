Азартні ігри: Україна - Росія. Рахунок 2:0!

Закривши в 2009 році за московським прикладом гральний бізнес в Україні, ніхто з вітчизняних парламентаріїв навіть не міг припустити, що через два роки законодавчих перипетій Україна відмовиться від російського сценарію регулювання азартних ігор. Що ж трапилося? Україна йде власним шляхом?

Днями у росіян стартувала справжня державна кампанія в рамках боротьби з нелегальним гральним бізнесом. Ситуація настільки загострилася, що довелося втручатися особисто президенту. Дмитро Медведєв не лише зажадав від прем`єр-міністра і чиновників у найкоротші терміни навести порядок з азартними іграми, притягнути до відповідальності нелегальний гральний бізнес і посилити закон, але й обмежити поширення лотерей. Після цього російські ЗМІ почали говорити про можливу заборону лотерей, а в Кремлі визнали, що активність нелегального російського грального бізнесу пов`язана з численними вадами законодавства, особливо закону «Про лотереї». Російські оператори припускають, що їх просто хочуть прибрати з ринку і віддати їх сферу діяльності в руки нового монополіста.

Враховуючи звичну практику сліпого наслідування російського досвіду законодавчого регулювання, постає питання: а що чекає в такій ситуації Україну. Чи очікувати нашим чиновникам аналогічного втручання з боку президента? І чого сподіватися ринку від наших регуляторів? Як виявилося, всі українські експерти одностайні: необхідності в діях, які зробило російське керівництво на ринку лотерей, в Україні немає. У нас зовсім інша ситуація. За словами політиків і чиновників, сьогодні в Україні є проблеми з регулюванням грального бізнесу. Проте претензій до лотерейних операторів немає. У цьому сенсі, на думку експертів, ми випереджаємо своїх сусідів на добрий десяток років.

Як пояснив кандидат юридичних наук, доцент Данило Гетьманцев, підпільний український гральний бізнес не може легалізуватися під виглядом лотерей. «Росія пішла шляхом власних помилок, яких вдалося уникнути в Україні, - говорить експерт. - Росіяни передбачили існування різних видів лотерей як на федеральному рівні, так і на рівні суб`єктів федерації. Кустарність і недорозвиненість лотерейного ринку в Росії призвела до того, що лотерею стали використовувати як ширму для проведення нелегальних азартних ігор, більш прибуткових у російських умовах, ніж лотереї».

«У Росії близько 80-ти приватних операторів, у будь-якому місті - своя лотерея, - розповідає народний депутат Сергій Терьохін. - Це нагадує мені початок 90-х років, коли на вокзалах сиділи наперсточники, які пропонували вгадати, в якому зі стаканчиків захована кулька. У Росії все це існує до цього дня. Більше того, лотереї проходять за тією ж системою оподаткування, що й металургійний завод. Це ж смішно! Причому, коли в Росії заборонили гральний бізнес, доходи цих приватних лотерей піднялися на порядок».

За словами С.Терьохіна, Україна відійшла від російського шляху ще в середині дев`яностих років минулого століття, обравши для свого лотерейного ринку європейську модель розвитку. «Працюючи над законодавством, ми використовували досвід країн, де до держбюджету від проведення лотерей є максимальні надходження, - заявив депутат. - Найбільше на лотереях заробляє Іспанія. Там всі грають у лотереї. Але всі лотереї є державними. У Британії існує одна державна лотерея. Але проводить її пул приватних компаній, які вклали кошти в розвиток гральної мережі».

Екс-заступник міністра фінансів України Тетяна Єфименко, коментуючи ситуацію в Росії, підтвердила: у концепцію регулювання азартних ігор в Україні включені елементи європейських стандартів. «Що відбувається в Росії? Там створили спеціальні гральні зони. Але вони не працюють. Це ще раз підтверджує - мало написати правила, треба організувати все так, аби дати можливість розвиватися приватному бізнесу і, водночас, щоб держава та суспільство отримували від цього якісь дивіденди. Але в тому, що говорить зараз шановне російське керівництво, як мені здається, не вистачає саме другої сторони». Говорячи про переваги українського регулювання, Т.Єфименко зазначила, що існуючі зараз в Україні лотереї повноцінно регулюються державою, адже умови їх проведення визначаються ліцензіями, які отримують оператори. Це і є світовий досвід. За словами експерта, лотерейний ринок уже сьогодні приносить до бюджету України щорічно не менше 100 мільйонів гривень.

При цьому, Тетяна Єфименко переконана, що разом із гральним бізнесом треба реформувати і лотерейний. Зокрема, експерт пропонує замінити чинну сьогодні іспано-британську модель регулювання на словацьку, з утворенням державного підприємства-регулятора. «Я прихильник моделі Словаччини, - зазначила вона. - Мінфін запропонував організувати контроль у формі державного підприємства, так як це організовано у Словаччині. Хоча, якщо нас приймуть до Асоціації державних регуляторів грального бізнесу, нам не потрібно буде вигадувати нічого свого. А тільки прийняти європейські правила».

Народний депутат Віктор Корж, автор одного із законопроектів на тему лотерейного регулювання, питання російських проблем і тіньового грального бізнесу коментувати відмовився. Він наполягає на необхідності прийняття окремого закону, який би відкрив перспективу подальшого розвитку лотерейного ринку в Україні. При цьому парламентарій зазначив, що державна монополія у лотерейному бізнесі означає контроль і регулювання з боку держави його (бізнесу) соціальну спрямованість, а не створення державної компанії з проведення лотерей. «Існуючі на українському ринку оператори створені з залучення іноземних інвестицій, вони інтегровані в європейську асоціацію, - каже В.Корж. - Вони живуть за нормальними цивілізованими правилами. Український ринок лотерей - це досить нескомпрометований, чистий ринок. І я категорично вважаю неправильним вкладення бюджетних грошей у розвиток цього ринку. Державна установа тут однозначно програє приватному підприємству. Тому я не бачу сенсу вкладати 100-150 мільйонів доларів у створення підприємства з державним менеджментом».

Готові посперечатися з Т.Єфименко і юристи. Ідею вступу України до Асоціації державних регуляторів Д. Гетьманцев прокоментував так: «Насправді, приймуть нас в Асоціацію державних регуляторів грального бізнесу, чи ні - ні про що не говорить. У Європі єдині принципи організації ринку азартних ігор, але не конкретні моделі правового регулювання. Наведемо приклад сусідки Словаччини - Австрії, де організатором азартних ігор є компанія «Австрійські казино», а лотерей - «Австрійські лотереї», які контролюються державою. У Фінляндії азартні ігри (включаючи лотереї) проводяться державними операторами. В Італії право на проведення масових азартних ігор (лотерей) мають три недержавних оператори на умовах концесії. Тут важливо дотримати принцип державної монополії, а не повторити чиюсь модель за формою. До слова, модель, запропонована Мінфіном, дуже рідко зустрічається у світі, коли між операторами ігор і державою вводиться державний суб`єкт з незрозумілою компетенцією і статусом, що дублює повноваження Мінфіну. Твердження, що таким чином поєднується державний інтерес і приватна ініціатива - від лукавого. Скоріше мова йде про створення схеми, яка, чого вже гріха таїти, пахне корупцією».

Чим закінчаться дискусії експертів щодо регулювання азартних ігор і яке рішення буде прийнято, поки незрозуміло. Не виключено, що, як і в Росії, в ситуацію доведеться втрутитися президенту. На даний момент зрозуміло одне: в українські лотереї наші громадяни можуть грати абсолютно впевнено. Ця сфера вже зараз досить жорстко контролюється з боку держави. Варто лише сподіватися, що в державних мужів вистачить мудрості, аби не наламати дров і не вдатися до будь-яких різких, непродуманих рішень, здатних призвести до стагнації ринку лотерей і, як наслідок, падіння надходжень до бюджету.

Євген Самойлов