Янукович доручив Тігіпку ліквідувати борги із зарплати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру – міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ ліквідувати заборгованість із заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на зустрічі Президент з віце-прем’єром.

С.ТІГІПКО повідомив, що було обговорено «практично увесь блок соціальних питань, які сьогодні турбують людей в першу чергу».

Насамперед обговорювалося питання щодо заборгованості із заробітної плати.

«Тут ми маємо кращі тенденції, але все одно – 1 мільярд 200 мільйонів гривень залишаються невиплаченими людям. Є відповідне доручення Президента, щоб ми зараз прискорили і покращили роботу з повернення заборгованості по заробітній платі та не допускали таких заборгованостей у перспективі», – зазначив С.ТІГІПКО.

Окремої уваги на зустрічі було приділено темі виплат житлових субсидій. С.ТІГІПКО наголосив, що станом на кінець 2009 року субсидії отримали приблизно 850 тисяч українських родин, на кінець 2010 року – біля 1 млн. 400 тис., і за перший місяць 2011 року додалося ще 157 тисяч родин.

«Тут завдання – максимально допомагати, індивідуально підходячи до кожної родини», – зауважив він.

Під час зустрічі також обговорювалися питання, пов’язані з Чорнобильською трагедією. «Цього року – річниця Чорнобильської катастрофи, і тут йде мова, що ми повинні допомогти в першу чергу – і є таке доручення Президента – ліквідаторам і відселеним людям, які постраждали більше за всіх», – сказав С.ТІГІПКО.

Крім того, Президент України та віце-прем`єр-міністр торкнулися питання пенсійної реформи і загалом роботи пенсійної системи.

«Я можу сказати, що завдяки низці рішень, які нам вдалося прийняти, Пенсійний фонд непогано почав 2011 рік. Але, безумовно, – і я відстоював цю позицію – нам потрібно проводити пенсійну реформу. На мій погляд, чим швидше, тим краще», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що отримав від Президента доручення продовжити консультації щодо пенсійної реформи, а також проведення роз’яснювальної роботи з людьми.

«Глава держави доручив ще більш наполегливо працювати по роз’ясненню позицій, а також, можливо, покращенню тих чи інших рішень, які ми запропонували у своєму баченні пенсійної реформи», – наголосив С.ТІГІПКО.