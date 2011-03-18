"Промінвестбанк" розмістив облігації серії B на суму 516,8 млн. грн.

ПАТ "Промінвестбанк" (Київ) залучив 516,8 млн. грн., завершивши розміщення на ПФТС своїх іменних процентних облігацій серії B.

Про це УНІАН повідомили в ПФТС.

Згідно з повідомленням, всього було розміщено 500 тис. іменних процентних облігацій серії В номінальною вартістю 1 тис. грн. з процентною ставкою за перший відсотковий період у розмірі 14% річних і датою погашення 25 лютого 2013 року.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Раніше ПАТ "Промінвестбанк" (Київ) вже розмістило іменні процентні облігації серії А на 500 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 наглядова рада "Промінвестбанку" прийняла рішення про відкритий (публічний) випуск 1,5 млн. штук простих іменних процентних облігацій серій А, В і С (по 500 тис. штук кожна серія) номінальною вартістю однієї облігації 1000 грн.

Кошти, залучені від розміщення паперів, у повному обсязі планують спрямувати на розвиток основної діяльності банку, у тому числі на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 34,613 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 25,712 млрд. грн., зобов`язання - 30,023 млрд. грн., статутний капітал - 5,299 млрд. грн., власний капітал - 4,590 млрд. грн.

"Промінвестбанк" у 2010 році скоротив збиток в 3,5 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 844,981 млн. грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку".