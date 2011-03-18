Кабмін виділив 360 млн. грн. на створення робочих місць у вуглевидобувних регіонах

Кабінет Міністрів України розподілив між обласними державними адміністраціями 360 млн. грн. з Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вуглевидобувних регіонів.

Даний розподіл затверджений урядовою постановою №264 від 17 березня 2011 року, текст якої розміщений на сайті Кабміну.

Згідно з постановою, передбачається виділити 5,4 млн. грн. коштів фонду на створення робочих місць у Волинській області, 32,48 млн. грн. – у Дніпропетровській, 172,16 млн. грн. – у Донецькій, 4,36 млн. грн. – у Кіровоградській, 130,76 млн. грн. – у Луганській і 14,84 млн. грн. – у Львівській областях.