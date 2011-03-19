Сукупний ВВП країн СНД за 10 років збільшився в шість разів - дослідження

Москва. Сукупний ВВП країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав збільшився в шість разів за останні 10 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Міжнародною організацією кредиторів (WOC) із метою оцінити інвестиційний потенціал СНД порівняно з іншими найбільшими торгово-економічними блоками. Результати дослідження було представлено в Москві в ході Міжнародного економічного форуму СНД.

У дослідженні WOC було розглянуто інвестиційний потенціал СНД порівняно з п`ятьма найбільшими торгово-економічними блоками світу: Євросоюзом (ЄС), Азіатсько-Тихоокеанською Угодою (АПТА), Північноамериканською зоною вільної торгівлі (НАФТА), Південноамериканським спільним ринком (МЕРКОСУР) і Радою співпраці Арабських держав Перської затоки.

У дослідженні зазначається, що до 2008 року протягом восьми років більшість країн світу демонстрували впевнене економічне зростання, яке вимагало додаткових вкладень і залучення іноземного капіталу. Інвестори з розвинених країн звернули увагу на ринки держав, що розвивалися, передбачаючи отримання більшої віддачі від своїх вкладень, ніж у "рідному середовищі".

«За динамікою темпів приросту ВВП економіка СНД за 10 років зросла більш ніж у 6 разів, азіатська - в 4 рази, а ось у розвинених країнах навіть не вийшло її подвоїти. Звичайно, криза внесла свої корективи, але показники в Азії та Латинській Америці вже вищі, ніж у 2008 році, та й усі інші близькі до того, щоб повернутися на докризові рівні», - йдеться в доповіді WOC.

За 2010 рік приріст ВВП усіх торгових блоків позитивний. На загальному фоні краще виглядають МЕРКОСУР і СНД із приростом близько 10%, випереджаючи також і НАФТА, і АПТА, зазначають у WOC.

Міжнародний економічний форум СНД «20 років разом: досвід співпраці та перспективи» пройшов у п`ятницю в Москві. У заході, організованому Виконавчим комітетом СНД і Діловим центром економічного розвитку СНД, взяли участь представники органів виконавчої та законодавчої влади, приватного бізнесу, найбільших інвестиційних і фінансових організацій, дослідницьких і експертних центрів, професійних спілок і об`єднань усіх країн Співдружності.